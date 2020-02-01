open 粉圓

加粉圓，都免錢

「jf open 粉圓字型」是基於 Kosugi Maru 改作，
由 justfont 設計師針對台灣日常應用加以優化的開源字型。
歡迎大家自由應用、自由優化、自由改作！

免費下載

食粉圓，拜樹頭

金萱字型成功後，為回饋社會，我們承諾為台灣使用者優化一套開源字型作品。
感謝 Motoya 公司釋出 Kosugi Maru，
我們才能基於前人基礎，惠及後人。
歐文與漢字同樣重要，因此也同樣感謝 Joe Prince
與 Avraham Cornfeld 兩位設計師的開源字體 Verala Round，
讓台灣民眾也能享受高品質的歐文字體。

啾啾啾～
你也可以基於粉圓做出新的字型呦！可以來粉圓計畫的 github 頁面玩玩喔！

古椎得人疼 ê 
台灣口味

開源圓體字型屈指可數，符合台灣排版需求的更是鳳毛麟角。在原日文字型基礎上，額外設計了 1,477 個台灣常用字、注音符號與台羅拼音，並修訂排版設定，以適應台灣的使用需求。更改進了灰度品質，讓你的排版更美麗！

在 Kosugi Maru 的基礎上，
justfont 設計師針對台灣的排版需要增補字符、
調整設計，而有了新的「jf open 粉圓字型」字型。
大致來說，我們執行的任務有兩大類：

設計調整

針對原本字符粗細不均勻或
太偏日本寫法的狀況調整、優化。

們備到創參啓園圜多宮寰屠度很急恩息戰損既歉療發的祭絡縢總聚聲袞語調迅降雙雪霖顧鱈，。

排版調整

「Kosugi Maru」原為日文標點符號設置，
「jf open 粉圓」則改為繁體中文設置，
並將歐文部分替換為開源字型 Verala Round。

在 2015 年金萱字型成功募資後本著回饋社會的精神我們承諾以既有開源字型為基礎為台灣使用者優化成一套新的開源作品感謝日本 Motoya 公司開放旗下 Kosugi Maru 為開源字型我們才能基於前人基礎惠及後人良好的排版中歐文與漢字同樣重要；因此也同樣感謝美國設計師 Joe Prince 與以色列設計師 Avraham Cornfeld 開發了開源字體 Verala Round讓台灣的使用者也能享受高品質的歐文字體

增補字符

補齊日文字型中所缺乏的台灣常用漢字共 1,477 字，
另設計注音符號及台羅拼音符號。

ĂĔĬŎǓăĕĭŏŭㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌㄍㄎㄏ乒乓丟您你吧咦咧咪咱哪哼唉唷啃啟啡啤啥啦喂喔喲嗆嗑嗨嘟嘻噁噗噹嚕囟囡囤囫囝魟魠魷鯧鯷鱔鱘啊灶炖炷烊烔烯烴烷焊焠焢焰焱煨煲汩汴汶沅沏沬泫泮泵洨洱涷淄淩渲湄湔湳溉溴漩漪漯漳澐澧灝姬娛扭扯乒乓乜乩仃氖氙氥詗詡誆誏喻嗆嗑嗨碰碳躲躺辦逛鄉醃絕綁緣繡摀摁摃胰胳脕鏜鏟鏢閎閡閩渴溫溼甩疤瘦捱掂掄錸鍘鍥鍺爸牠狀玫伕佘佟佢佣姍姒姘姝姣烴烷焊焠焢焰猓猙獐獠倀倌倜偌脖脫腊腳菸萊盔盹眶睏睞睪詡誆誏誒諉阱陡陴隡雯榫榭榷槤樁荸荽莆莒莘莧菀菈菏榆榖榨榫榭榷槤槳扥扦扳扺抨羥羧羿翎翟翱踩躲躺

來試看看粉圓吧！

​​點擊兩下，嚼一嚼，吃甜甜！

哇哩咧～這ㄇ好ㄘの粉圓！你也要來試看看嗎？
o(ﾟ∀ﾟo)v清爽不發胖，欲來試看覓無？
(beh lâi tshì-khuànn-māi bô)
想測試的話，你可以自己按兩下來輸入字樣喔～

用都用，放心用

不必再寫信來問了～「開源」意味您可以自由應用這套字型。

不管是個人文書、商業作品、粉專文宣字幕字卡⋯⋯

都可以免費安心應用，也可自由傳布、安裝於任何軟硬體中。

若您想要以粉圓改出新字型作品，也完全沒有問題。

但使用的時候，別忘記感謝佛心的原廠商與辛苦的設計師喔！


「jf open 粉圓」是一個「開源」字型，

從 Kosugi Maru 字型改作而來，

依 SIL Open Font License 釋出。


在這個授權條件底下，您可以：

自由商用

不需付費、知會或標明作者，即可自由使用此字型，亦可做商業應用。

自由傳布

可自由分享檔案、將檔案安裝於任何軟硬體中。

自由改作為其他字型

將字型檔案修改重製為其他字型檔案，改作後的字型檔案須同樣依 SIL Open Font License 釋出。

此授權的詳細規定，請參考：
SIL Open Font License
(中譯參考版本)

與「justfont 通用授權」
有什麼不一樣？

justfont 通用授權為 justfont 制定之商用付費字型授權條款，而非開源字型授權條款。
您不得自由修改、散佈，並需要付費取得字型。
而「jf open 粉圓」依照國際通用開源字型授權 SIL Open Font License 釋出，
您可以自由修改並散佈。

深入暸解 justfont 通用授權

美味秘方能講一下嗎

justfont 字型設計團隊前後投入將近一年的時間研究、
改善、優化原本的字體，好多有趣的心得希望與您分享。
字體究竟要怎麼設計呢？請看我們的特寫。

設計師的設計尬聊
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open 粉圓字體，免費下載