食粉圓，拜樹頭
金萱字型成功後，為回饋社會，我們承諾為台灣使用者優化一套開源字型作品。
感謝 Motoya 公司釋出 Kosugi Maru，
我們才能基於前人基礎，惠及後人。
歐文與漢字同樣重要，因此也同樣感謝 Joe Prince
與 Avraham Cornfeld 兩位設計師的開源字體 Verala Round，
讓台灣民眾也能享受高品質的歐文字體。
啾啾啾～
你也可以基於粉圓做出新的字型呦！可以來粉圓計畫的 github 頁面玩玩喔！
古椎得人疼 ê
台灣口味
開源圓體字型屈指可數，符合台灣排版需求的更是鳳毛麟角。在原日文字型基礎上，額外設計了 1,477 個台灣常用字、注音符號與台羅拼音，並修訂排版設定，以適應台灣的使用需求。更改進了灰度品質，讓你的排版更美麗！
在 Kosugi Maru 的基礎上，
justfont 設計師針對台灣的排版需要增補字符、
調整設計，而有了新的「jf open 粉圓字型」字型。
大致來說，我們執行的任務有兩大類：
設計調整
針對原本字符粗細不均勻或
太偏日本寫法的狀況調整、優化。
排版調整
「Kosugi Maru」原為日文標點符號設置，
「jf open 粉圓」則改為繁體中文設置，
並將歐文部分替換為開源字型 Verala Round。
增補字符
補齊日文字型中所缺乏的台灣常用漢字共 1,477 字，
另設計注音符號及台羅拼音符號。
來試看看粉圓吧！
點擊兩下，嚼一嚼，吃甜甜！
哇哩咧～這ㄇ好ㄘの粉圓！你也要來試看看嗎？
o(ﾟ∀ﾟo)v清爽不發胖，欲來試看覓無？
(beh lâi tshì-khuànn-māi bô)
想測試的話，你可以自己按兩下來輸入字樣喔～
用都用，放心用
不必再寫信來問了～「開源」意味您可以自由應用這套字型。
不管是個人文書、商業作品、粉專文宣字幕字卡⋯⋯
都可以免費安心應用，也可自由傳布、安裝於任何軟硬體中。
若您想要以粉圓改出新字型作品，也完全沒有問題。
但使用的時候，別忘記感謝佛心的原廠商與辛苦的設計師喔！
「jf open 粉圓」是一個「開源」字型，
從 Kosugi Maru 字型改作而來，
依 SIL Open Font License 釋出。
在這個授權條件底下，您可以：
自由商用
不需付費、知會或標明作者，即可自由使用此字型，亦可做商業應用。
自由傳布
可自由分享檔案、將檔案安裝於任何軟硬體中。
自由改作為其他字型
將字型檔案修改重製為其他字型檔案，改作後的字型檔案須同樣依 SIL Open Font License 釋出。
此授權的詳細規定，請參考：
SIL Open Font License
(中譯參考版本)
與「justfont 通用授權」
有什麼不一樣？
justfont 通用授權為 justfont 制定之商用付費字型授權條款，而非開源字型授權條款。
您不得自由修改、散佈，並需要付費取得字型。
而「jf open 粉圓」依照國際通用開源字型授權 SIL Open Font License 釋出，
您可以自由修改並散佈。